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بالفيديو.. الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية بسبب الشبورة المائية
18
فبراير
2017
10:47 AM
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، تحسنًا في الأحوال الجوية، ليسود طقس مائل للبرودة شمالًا حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًاوأضاف الخبراء خلال برنامج «صباح أون»، المذاع على فضائية «ON E»، أن تقل الرؤية الأفقية بسبب الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.وسجلت درجات الحرارة على القاهرة، العظمى 18 والصغرى 9، والإسكندرية 12/16، ومطروح 12/16، والغردقة 9/21، وشرم الشيخ 12/20، والإسماعيلية 6/19، وبورسعيد 12/16، والسويس 10/19.
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