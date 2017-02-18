بالفيديو.. وقفة احتجاجية صامتة في ساحة التحرير وسط بغداد

عرضت فضائية «RT»، لقطات مصورة لاحتجاج أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في ساحة التحرير وسط بغداد في تظاهرة صامتة

واحتشد أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في ساحة التحرير وسط بغداد في تظاهرة صامتة، مجددين مطالبهم بتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها، ورافق التظاهرة إجراءات أمنية مشددة.