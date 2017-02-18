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بالفيديو.. شباب إلى «الكراش»: «القلب اشتكى من قلة الهشتكة»
18
فبراير
2017
08:44 AM
ظهر مصطلح «الكراش Crush» في الآونة الأخيرة، وانتشر بين الشباب وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ويعني |الشخص الذي تحبه ولا يعرف|. |فيتو| سألت الشباب عن رسالتهم إلى |الكراش|، وكانت هذه ردودهم، فقالت «إيمان»: |هتيجى إمتى علشان خلاص |القلب اشتكى من قلة الهشتكة، وسأل «أحمد»: |لحد إمتى هتعملى كده فيا|، أما «وفاء» فعلقت قائلة: |حس بيا يحس بيك ربنا يعنى|، فيما تسألت مريم: «هوه فين»؟
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