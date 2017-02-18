ظهر مصطلح «الكراش Crush» في الآونة الأخيرة، وانتشر بين الشباب وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ويعني |الشخص الذي تحبه ولا يعرف|

. |فيتو| سألت الشباب عن رسالتهم إلى |الكراش|، وكانت هذه ردودهم، فقالت «إيمان»: |هتيجى إمتى علشان خلاص |القلب اشتكى من قلة الهشتكة، وسأل «أحمد»: |لحد إمتى هتعملى كده فيا|، أما «وفاء» فعلقت قائلة: |حس بيا يحس بيك ربنا يعنى|، فيما تسألت مريم: «هوه فين»؟