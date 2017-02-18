استجابة سريعة لما نشرناه تحت عنوان: «أمنية سعاد الأخيرة ثلاجة لحفظ الدواء»، أرسل لها المتبرع الذي سبق وأن تبرع لها، مبلغ 10 آلاف جنيه لشراء الثلاجة وما تحتاجه من طعام يكفيها لفترة من الزمن

وكان فاعل الخير تبرع لها من قبل بـ 5 آلاف جنيه عقب مشاهدته لما نشرته |فيتو| لموضوعها الأول لهذه السيدة تحت عنوان «الموت جوعا يحاصر أسرة عجوز الساحل داخل منزل آيل للسقوط».اقرأ أيضا: «الموت جوعا يحاصر أسرة عجوز الساحل داخل منزل آيل للسقوط» ولجأ المتبرع إلى |فيتو| من أجل تسليم «سعاد» الثلاجة ورفض الإفصاح عن اسمه، وأرسل المبلغ إلى أحد البنوك المصرية، وتقبلته سعاد بفرحة عارمة موجهة الشكر له ولـ |فيتو| التي ألقت الضوء على مشكلتها.وقالت: |ربنا يكفيه شر المرض ويرضي عنه زي ما بيرضي اليتامي والغلابة|.اقرأ أيضا.. أمنية «سعاد» الأخيرة «ثلاجة» لحفظ الدواء كانت |فيتو| قد نشرت مأساة «سعاد» التي تسكن داخل منزل صغير أكلت مياه الصرف جدرانه ومعالجة ابنتها المصابة بمرض عجز الطب عن تشخيصه، وتسبب في عدم قدرتها على الحركة، بالإضافة إلى حاجتها الشديدة لـ|ثلاجة| لحفظ الدواء.