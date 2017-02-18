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الطالب المفصول من كلية الإعلام: مظلوم وأحترم العميدة
18
فبراير
2017
02:47 AM
قال حسين لطفي، الطالب المفصول من كلية الإعلام جامعة القاهرة، بعد اتهامه بسب عميدة الكلية الدكتورة جيهان يسري ووكيل الكلية، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن الحساب الذي وقع من خلاله السب ليس حسابه، وإنما حساب مزيف وضع أحد الأشخاص صورته عليه وسب العميدة والأساتذة لينتقم منهوأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج |كلام تاني|، المذاع على قناة |دريم|، تقديم الإعلامية رشا نبيل: |بعض المواقع الإلكترونية ذكرت إن حسابي اتسرق، وهذا كلام غير صحيح، اللي اتشتمت منه العميدة والكلية ده أكاونت مسروق من واحدة أجنبية وحد حط صورتي عليه|، متابعًا: |أنا معنديش مشكلة مع العميدة ولا الوكيل، لأنهم درسولي في الكلية ونجحت معاهم، لكن مشكلتي مع موظفي الشئون القانونية اللي حققوا معايا، ومردوش عليا، ولا أثبتوا إن ده حسابي، ومكنوش يعرفوا يعني إيه أكاونت مزيف|. واستكمل: |أنا معملتش كده ولا عمري هعمل كده أبدًا، وأنا مظلوم|.
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الطالب المفصول من كلية الإعلام: مظلوم وأحترم العميدة
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