قال المطرب محمد نور، إن الفنانة حنان ترك، كانت تدرس في معهد الباليه، أثناء دراسته في معهد |الكونسرفتوار|، مشيرًا إلى أنها اشترت كتاكيت من أحد البائعين وباعتهم له

وأضاف خلال لقائه في برنامج |ده كلام| على قناة |دي إم سي|، تقديم سالي شاهين: |هي اشترت الكتكوت بربع جنيه، لكنها باعتهولي بنصف جنيه، يعني أغلى، بس أنا مرضتش أقولها لما اكتشفت، وكان ده أول مرة في حياتي أتعامل فيها مع الكتاكيت|.