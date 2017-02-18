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بالفيديو.. أحمد فهمي: لن أنفصل عن «واما»
18
فبراير
2017
01:46 AM
قال الفنان أحمد فهمي، إنه لم ولن ينفصل عن فريق واما الغنائي، وما زالت تجمعه علاقة فنية وإنسانية بالفريقوأضاف خلال حواره مع برنامج |ده كلام|، المذاع على فضائية DMC، تقديم سالي شاهين، أنه عند ظهور أحد أعضاء الفريق في عمل فني بمفرده يظن الجمهور أن الفريق انفصل؛ ولكن هذا غير صحيح، ونفى باقي أعضاء الفريق، خلال لقائهم بالبرنامج انفصالهم.
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