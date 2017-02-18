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بالفيديو.. نانسي عجرم: مش معقول جوزي يحب غيري
18
فبراير
2017
01:46 AM
قالت المطربة نانسي عجرم، إنها تحب زوجها والذي يخاف عليها أكثر من نفسها، مشيرة إلى أنها تغير عليه كثيرا وتتمنى أن يتزوج بناتها من رجل مثلهوأضافت خلال لقائها في برنامج |كل يوم جمعة|، المذاع على قناة |أون إي|، تقديم الإعلامي عمرو أديب: |بغير عليه لكن في نفس الوقت بثق فيه ومش بفتش في موبايله، ومش بخاف يحب غيري، لأنه مش معقول يحب غيري|.
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