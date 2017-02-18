قالت المطربة نانسي عجرم، إنها تحب زوجها والذي يخاف عليها أكثر من نفسها، مشيرة إلى أنها تغير عليه كثيرا وتتمنى أن يتزوج بناتها من رجل مثله

وأضافت خلال لقائها في برنامج |كل يوم جمعة|، المذاع على قناة |أون إي|، تقديم الإعلامي عمرو أديب: |بغير عليه لكن في نفس الوقت بثق فيه ومش بفتش في موبايله، ومش بخاف يحب غيري، لأنه مش معقول يحب غيري|.