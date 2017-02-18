وصلت عائلة الكابتن عصام الحضري حارس مرمى المنتخب الوطني، مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، على طائرة مصر للطيران التي هبطت اضطراريا في مطار الأقصر الدولي، بعد اصطدام طائر بأحد جناحيها أثناء تحليقها، حال دون إتمام الطائرة الرحلة حفاظا على سلامة الركاب

وكانت زوجة عصام الحضري حارس مرمى المنتخب الوطني، قالت إنها وبناتها نجين من الموت حيث كنَّ ضمن ركاب الطائرة التي هبطت اضطراريا في الأقصر بسبب عطل فني.وقالت شدوى الحضري على صفحتها الرسمية على فيس بوك: |الحمد لله على كل شيء الطياره كنت هتولع بينا ونزلنا مطار الأقصر|.وهبطت الطائرة اضطراريا في مطار الأقصر نتيجة عطل فني أصابها بعد اصطدام طائر بأحد جناحيها أثناء تحليقها في الهواء، وتم إبلاغ أبراج المراقبة بالمطار، والسماح للطائرة بالهبوط، وإنزال جميع ركاب الرحلة، لحين إصلاح العطل.وحرصت مصر للطيران على إرسال طائرة بديلة لعودة ركاب رحلة أسوان، بالإضافة إلى إرسال قطعة الغيار البديلة على متن أول رحلة متجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الأقصر لإصلاح العطل.