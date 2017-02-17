قال محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب: إن تقرير لجنة القيم بالتوصية بإسقاط عضويته، تم نشره في كل وسائل الإعلام، مستنكرا: «هي الدولة ماورهاش غيري ولا إيه؟ كأني السبب في حرب العراق»

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج |كلام تاني|، المذاع على قناة |دريم|: «نشاطي كنائب أو سياسي يعبر عني شخصيا، وإصداري للبيانات بالإنجليزية أمر طبيعي، وبيتم إرسالها لكل الإعلاميين، ولكل الجهات، فأنا مستغرب اللي بيتعمل ضدي حاليا، والاتهامات الموجهة لي، بأني بسرب معلومات داخلية للأجانب»، لافتا إلى أن النيابة العامة هي من لها الحق بالتحقيق في التهم الموجهة ضده، من قبل لجنة القيم.