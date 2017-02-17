كشف سامي الشيشيني لاعب نادي الزمالك السابق، حقيقة ما يثار عن تعيينه ضمن الجهاز الفني الجديد للزمالك بدلا من الجهاز الفني الحالي

وقال في تصريحات لبرنامج ستاد كورة إف إم «أنا معرفهش حاجة عن الأمر ده نهائى، ومفيش أي قرار رسمى طلع، أو حتى حد كلمنى على التعيين».