قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن الكلام عن الصلح العربي الإسرائيلي أولا قبل المفاوضات في القضية الفلسطينية أمر نظري ولا يمكن أن يصل من خلاله أي طرف إلى حل

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج |كلام تاني|، المذاع على قناة دريم، أن الحديث عن حلف عربي إسرائيلي لمواجهة إيران ينطوي على مبالغة كبيرة.لفت إلى أن هناك مواقف عربية ضد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وأنه من الواضح أن ضغوطا ونصائح مورست من قبل العرب في هذا الاتجاه وأنها نجحت.