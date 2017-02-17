غازل الإعلامي عمرو أديب، الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، قائلا: |هو أنتِ لطيفة كده دايما؟ أنتِ رقيقة مثل البسكويت لو واحد مسكها هتتكسر في يده|

وردت الفنانة خلال لقائها ببرنامج |كل يوم جمعة|، المذاع على قناة |أون إي|: |أنا لطيفة مع اللطاف، لكن مش كل الوقت|، مضيفة: |لا أنام إلا قليلا وأنا دائمة التفكير في عملي وفي التطوير من نفسي|.