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بالفيديو.. نانسي عجرم لـ عمرو أديب: «من أجل عيونك هغني للزمالك»
17
فبراير
2017
22:46 PM
قالت المطربة نانسي عجرم: إنها تحب مصر أكثر من أي بلد عربي، وتحب الغناء باللهجة المصرية، كما أنها تحب في مصر السهر الطويل في شوارعها، والمواطنين الذين لا ينامونوأضافت، خلال لقائها ببرنامج |كل يوم جمعة|، المذاع على قناة |أون إي| تقديم عمرو أديب: «أنا غنيت للنادي الأهلي، ولأجل عيونك هغني للزمالك».
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