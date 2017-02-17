قالت المطربة نانسي عجرم: إنها تحب مصر أكثر من أي بلد عربي، وتحب الغناء باللهجة المصرية، كما أنها تحب في مصر السهر الطويل في شوارعها، والمواطنين الذين لا ينامون

وأضافت، خلال لقائها ببرنامج |كل يوم جمعة|، المذاع على قناة |أون إي| تقديم عمرو أديب: «أنا غنيت للنادي الأهلي، ولأجل عيونك هغني للزمالك».