قالت المطربة نانسي عجرم: إن حفاظها على جمالها وقوامها يعود إلى الله سبحانه وتعالى، الذي يحفظها دائما

مشيرة إلى أنها تحب الأداء التمثيلي في أي فيديو كليب تقدمه. وأضافت، خلال لقائها ببرنامج |كل يوم جمعة|، المذاع على قناة |أون إي|، تقديم عمرو أديب: «أنا مطربة واو، وبغني بكل اللهجات، ومعنديش مشكلة، وبحترم اللي بيحبوا يغني بلهجاتهم فقط».