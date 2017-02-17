قال أحمد أبو الغيط، أمين عام الجامعة العربية: إن الإدارة السورية بقيادة بشار الأسد، لن تبقى في الحكم، وأن الفيصل في وجود هذا الحكم حاليا أو رحيله في يد الشعب السوري

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج |نظرة|، المذاع على قناة |صدى البلد|: إن عدد المشردين واللاجئين السوريين بلغ حتى الآن 11 مليون مواطن. متابعا: «اليد الإيرانية نحّت الجهود العربية جانبا، والجامعة العربية ليست وحدة واحدة، ولا تجتمع على رأي واحد».