انتهى الشوط الأول من مباراة يوفنتوس أمام باليرمو، بتقدم السيدة العجوز بثنائية دون رد، في المباراة التي تقام على ملعب يوفنتوس آرينا، ضمن الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي

وأحرز كلاوديو ماركيزيو لاعب يوفنتوس الهدف الأول لفريقه، في مرمى باليرمو، بالدقيقة 13، بينما أضاف الهدف الثاني اللاعب باولو ديبالا، بالدقيقة 40 من عمر المباراة.