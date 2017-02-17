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بالفيديو.. يوفنتوس يتقدم بثنائية أمام باليرمو بالشوط الأول
17
فبراير
2017
22:45 PM
انتهى الشوط الأول من مباراة يوفنتوس أمام باليرمو، بتقدم السيدة العجوز بثنائية دون رد، في المباراة التي تقام على ملعب يوفنتوس آرينا، ضمن الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطاليوأحرز كلاوديو ماركيزيو لاعب يوفنتوس الهدف الأول لفريقه، في مرمى باليرمو، بالدقيقة 13، بينما أضاف الهدف الثاني اللاعب باولو ديبالا، بالدقيقة 40 من عمر المباراة.
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