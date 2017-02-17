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بالفيديو.. بتروجت يحقق الفوز الأول مع «المعلم» أمام الداخلية
17
فبراير
2017
19:45 PM
انتهت مباراة بتروجت أمام الداخلية، بتقدم الفريق البترولي بهدف دون رد، في المباراة التي تقام على ملعب السويس الجديد، ضمن الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتازأهدر أسامة محمد لاعب بتروجت، ركلة جزاء، بتسديد الكرة أعلى العارضة، أمام مرمى الداخلية، بالدقيقة 11، بينما أحرز وائل فراج لاعب بتروجت الهدف الأول لفريقه، في مرمى الداخلية، بالدقيقة 14.بهذه النتيجة يرتفع رصيد بتروجت للنقطة 29، ويحتل المركز السادس، بينما يتجمد رصيد الداخلية عند النقطة 16، ويحتل المركز الخامس عشر.
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