اخبار مصر
-
رياضة
- تكهنات بالإطاحة بجهاز الزمالك في اجتماع المجلس اليوم
- الأهلي 2000 يهزم الاتحاد بهدف في دوري الجمهورية
- الإسماعيلي 2000 يفوز على الجيش بهدف في دوري الجمهورية
- عادل محفوظ: لا غرامات على منتخب الشباب بسبب القائمة
- أسامة إبراهيم يعود للزمالك أمام طلائع الجيش
- وصول زوجة كوليبالي للقاهرة للاستقرار معه
- سموحة يحشد ٢٥ لاعبا لمواجهة المقاصة
- الإسماعيلي يتجه للقاهرة استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي
- فيديو| إكرامي و ركلات الجزاء.. 8 مباريات تثبت نجاح حارس الأهلي
- أسطورة مانشستر يونايتد ممنوع من السفر لأمريكا
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
بالفيديو.. برلماني: إقصاء أشرف العربي من الحكومة علامة استفهام
17
فبراير
2017
17:47 PM
قال الدكتور مجدي مرشد عضو مجلس النواب: إن الحكومة الحالية تكنوقراط، وليست حكومة لديها حس سياسي بالشعبوأضاف، خلال لقائه ببرنامج «عين على البرلمان»، المذاع على فضائية «الحياة»: «حكومة المهندس شريف إسماعيل لم تقدم ولن تقدم جديدا للمواطن، وزراؤها مجرد موظفين».واستنكر خطوات تعيين الوزراء الجدد، قائلا: ليس معنى أن أستاذ جامعة ناجح في منصبه فهو مؤهل لتولي منصب وزاري، وإقصاء الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والإصلاح الإداري السابق لغز وعلامة استفهام كبيرة جدا، يجب على المهندس شريف إسماعيل تفسيرها».
بواسطة
التعليقات
المزيد في فيديوهات
بالفيديو.. برلماني: إقصاء أشرف العربي من الحكومة علامة استفهام
بالفيديو.. داعية إسلامي لمتصلة: متزعليش من زوج بنتك وخليكي في حالك
بالفيديو.. فريق أسوان يتعادل أمام طنطا 1/1
بسنت فهمى: تعويم الجنيه يساهم في زيادة صادرات الفاكهة والخضراوات
المفتى: اشتراط الرجل على زوجته عدم الإنفاق عليها في العقد باطل
شوقي علام: 60% من الفتاوى الواردة لدار الإفتاء خاصة بشئون الأسرة
الزراعة: تحقيق الإكتفاء الذاتي من البروتين الحيواني قريبا
بالفيديو.. «طنطا» يتقدم بهدف على «أسوان» بالشوط الأول
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع