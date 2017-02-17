قال الدكتور مجدي مرشد عضو مجلس النواب: إن الحكومة الحالية تكنوقراط، وليست حكومة لديها حس سياسي بالشعب

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «عين على البرلمان»، المذاع على فضائية «الحياة»: «حكومة المهندس شريف إسماعيل لم تقدم ولن تقدم جديدا للمواطن، وزراؤها مجرد موظفين».واستنكر خطوات تعيين الوزراء الجدد، قائلا: ليس معنى أن أستاذ جامعة ناجح في منصبه فهو مؤهل لتولي منصب وزاري، وإقصاء الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والإصلاح الإداري السابق لغز وعلامة استفهام كبيرة جدا، يجب على المهندس شريف إسماعيل تفسيرها».