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بالفيديو.. داعية إسلامي لمتصلة: متزعليش من زوج بنتك وخليكي في حالك
17
فبراير
2017
17:47 PM
هاجم الدكتور عصام الروبي الداعية الإسلامي متصلة على الهواء تدعى «أم محمد» من القاهرة، بعد شكواها من مقاطعة زوج ابنتها لها وعدم زيارتها في المنزل، قائلا: «أنت زعلانة من زوج ابنتك خليك في حالك وأبعدى عنهما»وواصل حديثه للمتصلة خلال برنامج «فتاوى» المذاع على فضائية «الحياة» قائلا: «طالما أن زوج ابنتك لا يمنعها من زيارتك أنتى وأولادك، عايزة تطليقها ليه لمجرد أنه شخص منعزل عنكم ولا يتردد عليكم لزيارتكم»، مستشهدا بقوله تعالى: «ولا تزر وازرة وزر أخرى».
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