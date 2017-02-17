هاجم الدكتور عصام الروبي الداعية الإسلامي متصلة على الهواء تدعى «أم محمد» من القاهرة، بعد شكواها من مقاطعة زوج ابنتها لها وعدم زيارتها في المنزل، قائلا: «أنت زعلانة من زوج ابنتك خليك في حالك وأبعدى عنهما»

وواصل حديثه للمتصلة خلال برنامج «فتاوى» المذاع على فضائية «الحياة» قائلا: «طالما أن زوج ابنتك لا يمنعها من زيارتك أنتى وأولادك، عايزة تطليقها ليه لمجرد أنه شخص منعزل عنكم ولا يتردد عليكم لزيارتكم»، مستشهدا بقوله تعالى: «ولا تزر وازرة وزر أخرى».