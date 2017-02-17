توافد عدد من محبي الكاتب والصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، اليوم الجمعة، على مقبرته بمصر الجديدة، لقراءة الفاتحة والدعاء له بالمغفرة في الذكرى الأولى لرحيله

وقال المهندس أحمد حسني رمضان، أحد محبي |هيكل|:| الله يرحمه ويحسن إليه افتقدنا شخصية وقامة كبيرة زيه |، وتابع: |أدين له بكل ما تعلمته وأفادتني آرائه السياسية وتحليلاته في مسيرة حياتي|، مؤكدًا أن ما يمتلكه من معلومات ومصادر لا يمكن أن يعوض. ووجه له في نهاية حديثه كلمة قائلًا:| وحشنا جدًا ومفتقدينك ومحتاجين آرائه السياسية وربنا يرحمك وأنت في مكان أحسن مننا وفي الجنة إن شاء الله|.