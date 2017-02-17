ذكرت قناة |إكسترا نيوز|، في نبأ عاجل لها منذ قليل، أن مجلس الوزراء الروسي صادق على بروتوكول للتعاون مع مصر في مجال أمن الطيران

سنوافيكم بالتفاصيل لاحقا..