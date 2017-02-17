أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، أنه بحاجة إلى دعم مادي كبير من وزارة التخطيط، من أجل تنفيذ البرامج والخطط التي من شأنها الارتقاء بمنظومة البحث العلمي والمستوى التعليمي للطلاب والباحثين

ولفت إلى أن الوزارة عليها مسئولية كبيرة في إخراج وإعداد معلم مؤهل ومحترف، يمارس التدريس بشكل مهني في مدارس التربية والتعليم.وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج |صباح دريم|، المذاع على قناة |دريم|، أن تطبيق الأبحاث العلمية يتطلب وجود تعاون وتنسيق كامل مع وزارات الصحة والري والزراعة وكافة الوزارات المعنية من أجل تطبيقه.وأشار إلى أن التنسيق مع الوزارات يسهم في توجيه الخطة الإستراتيجية للبحث العلمي لخدمة الدولة والتنمية، مؤكدًا أن الوزارة ستعمل في أبحاثها العلمية بشكل منطقي على احتياج الدولة والخطط الإستراتيجية خلال الـ 10 سنوات المقبلة.