قال الدكتور أحمد شعراوي، محافظ الدقهلية الجديد، إن حل مشكلة المرور والنظافة والعمل على ضبط الأسعار، وتوفير السلع، على رأس أولوياتي خلال الفترة الحالية

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلفه بضرورة تحسين مستوى الخدمات الموجهة للمواطن وتوافرها.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج |صباح دريم|، المذاع على قناة |دريم|، أنه لن يعتمد في تواصله مع كافة الجهات بالمحافظة على المراسلات.ولفت إلى أنه يسعى إلى عمل اجتماع دوري لتوزيع وتحديد الأدوار وتذليل العقبات وحل المشكلات العالقة، موضحًا أن التنسيق والتكامل بين كافة الأجهزة والمديريات بداية حل المشكلات.