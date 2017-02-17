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نادية عبده عن تنصيبها محافظا للبحيرة: «أنا حظي حلو علطول»
17
فبراير
2017
11:49 AM
عبرت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، أول امرأة تتولى منصب محافظ في تاريخ مصر، عن سعادتها الغامرة بتولي منصب المحافظ، مضيفة: «أنا حظي حلو علطول في تولي المناصب»وتابعت خلال حديثها لقناة |ON LIVE|: أنها كانت أول امرأة تتولى منصب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بجانب توليها أول نائبة لمحافظ البحيرة، خلال 3 سنوات متتالية.وأوضحت أن البحيرة لديها كم هائل من المشروعات الصناعية والزراعية، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إنشاء ميناء ومركز لوجيستى للحاويات على إحدى مراكز المحافظة على البحر الأبيض المتوسط لخدمة شركات البترول، مشيرة إلى أنه تم إنشاء منطقة صناعية برشيد على مساحة 700 فدان، بجانب إنشاء جامعة خاصة برشيد.وأكدت أنها تسعى لتنفيذ تنمية متكاملة بمحافظة البحيرة، من أجل لتوفير العديد من فرص العمل لشباب المحافظة.
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