قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن تقرير لجنة القيم بشأن النائب محمد أنور السادات يؤكد واقعتى إرساله بيانات لمنظمات دولية وتزوير توقيعات النواب، مشيرًا إلى أن اللجنة التشريعية ستعقد اجتماعًا طارئًا الأحد المقبل في تمام الخامسة مساءً؛ لإصدار قرار بإسقاط عضوية السادات من البرلمان

وأوضح «بكري» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج |صباح أون|، المذاع على قناة |ON LIVE|، أنه استنادًا للمادة 388 بخصوص إسقاط عضوية البرلماني، يجب أن يوافق ثلثا أعضاء اللجنة التشريعية على قرار الإسقاط، مشيرًا إلى أن موافقة 31 عضوًا باللجنة من أصل 47 عضوًا تعني إسقاط عضوية السادات.