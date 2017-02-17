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المقاولون العرب يدرس الأهلي بالفيديو استعدادا للقاء الأحد
17
فبراير
2017
09:45 AM
يلقي الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، بقيادة محمد عودة المدير الفني، خلال الساعات المقبلة، محاضرة بالفيديو على لاعبيه لتوضيح نقاط القوة والضعف بالأهلي قبل المواجهة المرتقبة بينهما الأحد المقبل، ضمن مواجهات الجولة الـ19 لبطولة الدوري العام في الموسم الجاريويواصل ذئاب الجبل اليوم الجمعة، تدريباته الجماعية بملعب النادي بالجبل الأخضر استعداداته لمواجهة نظيره القلعة الحمراء.ويفتقد المقاولون 5 لاعبين بسبب الإصابة استعدادًا للأهلي، وهم (محمد فضل ومحمد شعبان ومحمد شوقي غريب وإبراهيم عادل ورامي عادل).
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