هاجم المفكر الإسلامي أحمد عبده ماهر، الشيخ محمود عامر الداعية السلفي لتحريف الأخير تصريحاته، واصفًا «عامر» بالغشاش، وأنه يعاني من سوء فهم وإدراك

ونفى «ماهر» في مداخلة هاتفية لبرنامج «بنحبك يامصر» تقديم الإعلامي حاتم نعمان المذاع على فضائية «LTC» صحة ما ردده الداعية السلفي، قائلا: «قلت من أراد اتباع الرسول فعليه قراءة الإسلام الوسطي الصحيح الذي علمنا إياه الرسول، ولم أقل ماردده السلفي بأن من أراد تقليد الرسول فيتوجه لجبلاية القرود».