قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن هبوط سعر صرف الدولار أمر جيد؛ لأن قرار تعويم الجنيه كان خطأ كبيرًا وتسبب في ارتفاع أسعار السلع الغذائية

ووصف عبده في مداخلة هاتفية لبرنامج «بنحبك يامصر» تقديم الإعلامي حاتم نعمان المذاع على فضائية «LTC» قرار تعويم الجنيه بـأنه «خايب»، وأن شركات الأسمدة مارست ضغوطًا على الحكومة لرفع أسعار طن الأسمدة من ألف جنيه إلى 3 آلاف جنيه على أن يتحمل الفارق الفلاح.وأضاف: «أن حالة التهاون التي تتعامل بها الحكومة مع محتكري السلع تركت آثارًا سلبية على المواطن وأصبح ضحية»، مطالبًا الحكومة بـ«التكشير عن أنيابها ضد المحتكرين لإنقاذ المواطن».