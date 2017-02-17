كشف برنامج |بتوقيت مصر|، المذاع على فضائية |التليفزيون العربي|، مستندات جديدة بشأن سيارات مجلس النواب

وتبين تخصيص 6 سيارات مرسيدس موديلات حديثة فقط لرئيس مجلس النواب، وتخصيص أربع سيارات للوكيلين، بجانب تخصيص ثلاث سيارات لأمين عام المجلس.وتتراوح أسعار تلك السيارات ما بين نصف مليون والمليون جنيه، بخلاف تكاليف تشغيلها.