قال مصطفى يونس، لاعب النادي الأهلي السابق، إن كل رؤساء النوادي يستفيدون من كرة القدم، وهناك |مال سايب وبيزنس ومفسدة وعمولات داخل النوادي|

وأضاف خلال لقائه في برنامج |مساء دي إم سي|، المذاع على قناة |دي إم سي| تقديم الإعلامي أسامة كمال: |لما بقول كده، يقولولي أصل أنت حاقد وبتكره النادي الأهلي ويشتموني|، وعلق أسامة كمال قائلا: |مفيش حد مبيتشتمش|، فرد ضيفه: |عادي أنا بزعل لو ما اتشتمتش|.