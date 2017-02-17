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مصطفى يونس: «بزعل لو ما اتشتمتش»
17
فبراير
2017
01:46 AM
قال مصطفى يونس، لاعب النادي الأهلي السابق، إن كل رؤساء النوادي يستفيدون من كرة القدم، وهناك |مال سايب وبيزنس ومفسدة وعمولات داخل النوادي|وأضاف خلال لقائه في برنامج |مساء دي إم سي|، المذاع على قناة |دي إم سي| تقديم الإعلامي أسامة كمال: |لما بقول كده، يقولولي أصل أنت حاقد وبتكره النادي الأهلي ويشتموني|، وعلق أسامة كمال قائلا: |مفيش حد مبيتشتمش|، فرد ضيفه: |عادي أنا بزعل لو ما اتشتمتش|.
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