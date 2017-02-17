قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الجديد، إن بعض الموظفين طالبوه بأن يخرج من الباب الخلفي من الوزارة؛ بسبب تظاهرات صباح أمس الخميس، إلا أنه أصر على لقاء المتظاهرين

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج |مساء دي إم سي|، المذاع على قناة |دي إم سي|، تقديم الإعلامي أسامة كمال: «أن المواطن يستحق تعليمًا أفضل من ذلك، يمكّنه من المنافسة»، لافتًا إلى أن مجانية التعليم لن يتم المساس بها في أي حال من الأحوال، وأنه سيدرس كل الشكاوى الحالية.