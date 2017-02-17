قال خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، إن مصر لديها مشكلة في مسألة عودة الجماهير للمدرجات وأن غياب الجمهور أثر على مستوى الكرة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج |مساء دي إم سي|، المذاع على قناة |دي إم سي|، تقديم أسامة كمال، أنه رغم الظروف التي تعرضت لها البلاد استطعنا تنظيم مباراة غانا في برج العرب الإسكندرية بمشاركة 75 ألف متفرج.تابع: |هناك أسباب أمنية تمنعنا من عودة الجماهير، بسبب غياب التوعية، لأنه لو تم إعادة الجماهير، ستجري احتكاكات مع الأمن والجماهير، بسبب التجمعات أمام ملاعب المباريات وتريد أن تدخل دون تذاكر، الأمر الذي يؤدي إلى احتكاك بالأمن وتحدث أمور الكثير يعرفها|.