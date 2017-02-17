قال سمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة السابق، إن اتحاد الكرة في عهده كان يتميز بالحب بين أعضائه، مشيرا إلى أن من قدمه إلى عالم الكرة هو الكابتن الراحل صالح سليم، وأنه يشعر بالفخر تجاه ذلك

وأضاف خلال لقائه ببرنامج |مساء دي إم سي|، المذاع على قناة |دي إم سي|، تقديم أسامة كمال، أن لديه اقتراحا لعودة الجماهير للملاعب بشكل تدريجي، قائلا: |لما يبقى فيه مباراة على أرض النادي الأهلي مثلا يبقى ندخل 5 آلاف من جمهوره فقط، ولما يبقى على أرض الزمالك، ندخل جمهور الزمالك فقط، وهكذا|.