قال الكابتن مصطفى يونس، لاعب النادي الأهلي سابقًا، إن الكرة بدون جماهير لا تعتبر كرة، إلا أن روابط الجماهير المعروفة لبعض النوادي تم تسييسها

أشار إلى أنه كانت هناك محاولات لإعادة الجماهير إلا أنها فشلت بسبب عودة هذه التجمعات لتكسير النوادي واقتحام اتحاد الكرة. وأضاف خلال لقائه ببرنامج |مساء دي إم سي|، المذاع على قناة |دي إم سي|، تقديم أسامة كمال: |الناس مغيبة ومش عارفة اللي بيدور نحوهم؛ لكن مهما قلنا فالجماهير عنصر أساسي في كرة القدم والمباريات ونتمنى عودتها|.