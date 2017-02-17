انتهى لقاء مانشستر يونايتد الإنجليزي أمام سانت إيتيان الفرنسي، بفوز الأول بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد ضمن ذهاب دور الـ32 لبطولة الدوري الأوروبي

أحرز زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي الهدف الأول لفريقه في مرمى سانت إيتيان الفرنسي في الدقيقة 15، ثم أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني والثالث في الدقيقة 75 والدقيقة 88 من عمر المباراة.