انتهى لقاء فياريـال الإسباني وروما الإيطالي، بفوز فريق العاصمة الإيطالية برباعية دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب لاسيراميكا، ضمن مباريات الذهاب من دور الـ 32 ببطولة الدوري الأوروبي

أحرز إميرسون بالميري لاعب روما الإيطالي، الهدف الأول في مرمى فياريـال الإسباني بالدقيقة 32، وأضاف إدين دجيكو لاعب روما الهدف الثاني بالدقيقة 65 من الشوط الثاني، وجاء الهدف من صناعة محمد صلاح النجم المصري الذي نزل بديلا.ثم أحرز دجيكو الهدفين الثالث والرابع في مرمى فياريـال بالدقيقة 79 من المباراة.