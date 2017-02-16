قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الجديد، إنه سيبذل قصاري جهده للنهوض بالتعليم في مصر، وإنه سيتواصل مع الأهالي والمدرسين لتطوير التعليم

وأضاف خلال مداخلة مع برنامج |كلام تاني|، المذاع على قناة |دريم|، أن التعليم الحالي مليء بالثقوب، وأن المنظومة تحتاج إلى إعادة هيكلة كاملة سيبذل قصارى جهده في إعادتها.