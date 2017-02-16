انتهى الشوط الأول، من لقاء فياريـال الإسباني وروما الإيطالى، بتقدم الأخير بهدف دون رد، في المباراة التي تقام على ملعب لاسيراميكا ضمن مباريات الذهاب من دور الـ32 ببطولة الدوري الأوروبي

أحرز إميرسون بالميري لاعب روما الإيطالي الهدف الأول في مرمى فياريـال الإسباني بالدقيقة 32.