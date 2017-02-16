انتهى الشوط الأول، من لقاء مانشستر يونايتد الإنجليزي أمام سانت ايتيان الفرنسى، بتقدم الأول بهدف دون رد، في المباراة التي تقام على ملعب أولد ترافورد ضمن ذهاب دور الـ 32 ببطولة الدوري الأوروبي

أحرز زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي الهدف الأول لفريقه في مرمى سانت ايتيان الفرنسى بالدقيقة 15 من عمر المباراة.