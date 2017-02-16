قال رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع السابق: إن رئيس اتحاد الغرف التجارية هو شهبندر تجار مصر، ويمارس ضعوطا على رئيس الوزراء، مشيرا إلى أن معظم المواد التي كان يستهلكها المواطنون قل استهلاكها بنسبة 35% بعد غلائها

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج |90 دقيقة|، المذاع على قناة |المحور|: إنه متفائل بعودة على مصيلحي لوزارة التموين، متابعا:|هو يصلح ليكون وزير للفقراء وأنا أحرضه على أن يخوض معركته الحقيقية|.