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رفعت السعيد: متفائل بعودة على مصيلحي لوزارة التموين
16
فبراير
2017
20:47 PM
قال رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع السابق: إن رئيس اتحاد الغرف التجارية هو شهبندر تجار مصر، ويمارس ضعوطا على رئيس الوزراء، مشيرا إلى أن معظم المواد التي كان يستهلكها المواطنون قل استهلاكها بنسبة 35% بعد غلائهاوأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج |90 دقيقة|، المذاع على قناة |المحور|: إنه متفائل بعودة على مصيلحي لوزارة التموين، متابعا:|هو يصلح ليكون وزير للفقراء وأنا أحرضه على أن يخوض معركته الحقيقية|.
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