كشف الإعلامي تامر أمين، أن مركز معلومات مجلس الوزراء نشر تاريخ ميلاد الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى بالخطأ

وقال خلال برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»: «مركز معلومات مجلس الوزراء نشر على موقعه أن تاريخ ميلاد سحر نصر 1969، وأنها حصلت على البكالوريوس من الجامعة الأمريكية عام 1985، يعنى حصلت على البكالوريوس وهى تبلغ من العمر 15 عاما».وأبدى «أمين» استغرابه من الواقعة قائلا: «ده أينشتاين معملهاش وحصل على البكالوريوس وهو عنده 15 سنة».