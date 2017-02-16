تحل الفنانة أمينة خليل، ضيفة على برنامج |صاحبة السعادة| والذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، في حلقة بعنوان |الاقتصاد المنزلي|، وذلك يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة الحادية عشرة مساء على شاشة |سي بي سي|

وتتضمن الحلقة الحديث عن الظروف التي يعشها المجتمع في ظل ارتفاع بعض أسعار السلع والأشياء المنزلية، وكيفية إيجاد طرق للتدبير والتوفير المنزلي في ظل هذه الموجة من الأسعار.