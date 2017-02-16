قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى الجديد، إن مصر من أولى دول العالم في إنتاج البحوث العلمية ولكنها الأخيرة في تطبيقها وتلك الأبحاث يكون مصيرها الأدراج

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم » تقديم الإعلامي تامر أمين المذاع على فضائية «الحياة» أنه سيتم التنسيق التام مع كافة الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات، خلال الفترة المقبلة للاهتمام بكافة الأبحاث العلمية في مختلف المجالات.وأوضح أنه سيعمل على جذب كافة جنسيات دول العالم لتكون قبلة للتعليم مرة أخرى بعد أن فقدت الجامعات المصرية كفاءتها خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن الباحثين من خريجى الجامعات أمن قومى يجب الحفاظ عليها.