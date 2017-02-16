قال الدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة: إن مسئولية الوزارة خلال الفترة المقبلة التقارب مع الفلاح لإعادة الثقة بينهما مرة أخرى، وسيكون هناك تفويض كامل لنواب الوزير لاستخدام كافة صلاحيات الوزير

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» تقديم الإعلامي تامر أمين المذاع على فضائية «الحياة»: إن الفترة المقبلة ستشهد تطورا وتحسنا في أداء عمل وزارة الزراعة لحل كافة مشكلات الفلاح، والعمل على توفير كافة احتياجاته، وسيتم دمج كافة قطاعات وزارة الزراعة التي بينها تداخل في الاختصاصات لمنع التضارب في اتخاذ القرارات.