توقع سلطان أبو على، وزير الاقتصاد الأسبق، تراجع سعر الدولار إلى 15 جنيها خلال أسبوعين، مشيرا إلى أن تدخل البنك المركزي هو السبب في انخفاض سعر الدولار

وأضاف خلال |حقائق وأسرار|، المذاع على قناة |صدى البلد|، أنه إذا تم خفض عجز الموازنة وخفض ميزان المدفوعات يستقر نهائيا خلال عام، لافتا إلى أن أهداف الحكومة في خفض سعر الموازنة متواضعة.