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سلطان أبو علي: حجم الإهدار في الاقتصاد وصل إلى 20%
16
فبراير
2017
20:47 PM
قال سلطان أبو على، وزير الاقتصاد الأسبق، إن حجم الإهدار في الاقتصاد المصري وصل من 10% إلى 20%، مشيرا إلى أن الضرائب التصاعدية أحد أدوات تحقيق العدالة الاجتماعيةوأضاف خلال |حقائق وأسرار|، المذاع على قناة |صدى البلد|، أن الحكومة خفضت الضرائب على رجال الأعمال، وأن دعم الكهرباء زاد رغم رفع الأسعار على المستهلكين، لافتا إلى أن الحكومة سيدخل إليها 20 مليار جنيه في حالة زيادة إيجارات المساكن القديمة.
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