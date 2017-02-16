قال سلطان أبو على، وزير الاقتصاد الأسبق، إن حجم الإهدار في الاقتصاد المصري وصل من 10% إلى 20%، مشيرا إلى أن الضرائب التصاعدية أحد أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية

وأضاف خلال |حقائق وأسرار|، المذاع على قناة |صدى البلد|، أن الحكومة خفضت الضرائب على رجال الأعمال، وأن دعم الكهرباء زاد رغم رفع الأسعار على المستهلكين، لافتا إلى أن الحكومة سيدخل إليها 20 مليار جنيه في حالة زيادة إيجارات المساكن القديمة.