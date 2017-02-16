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بالفيديو.. الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام السيسي
16
فبراير
2017
14:48 PM
عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، لحظة أداء الوزراء الجدد حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسيوالوزراء الجدد هم: |الاستثمار والتعاون الدولي، والتموين والتجارة الداخلية، وشئون مجلس النواب، والتنمية المحلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والنقل|.وأدى 5 محافظين جُدد اليمين الدستورية أمام الرئيس، لمحافظات |القليوبية، والإسكندرية، والبحيرة، والوادي الجديد، والدقهلية|، بالإضافة إلى 3 نواب لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونائب لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
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