عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، لحظة أداء الوزراء الجدد حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي

والوزراء الجدد هم: |الاستثمار والتعاون الدولي، والتموين والتجارة الداخلية، وشئون مجلس النواب، والتنمية المحلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والنقل|.وأدى 5 محافظين جُدد اليمين الدستورية أمام الرئيس، لمحافظات |القليوبية، والإسكندرية، والبحيرة، والوادي الجديد، والدقهلية|، بالإضافة إلى 3 نواب لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونائب لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.