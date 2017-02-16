عرض برنامج «8 الصبح»، المذاع على فضائية «dmc»، مقطع فيديو لزيارة وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، مركز الصحة بروض الفرج

ويظهر في الفيديو الوزير يوجه أسئلة حادة لمسئولي مستشفيات روض الفرج والساحل بشبرا قائلًا: «المستشفى دى كلها على 6 دكاترة.. كل الأوض دى علشان 6 دكاترة.. المكاتب دى علشان دكتور واحد».وأضاف خلال جولته، أن رائحه الحمامات لم تنظف منذ أكثر من عام، متابعًا: «الريحة دى محدش يستحملها».