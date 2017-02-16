عرضت فضائية «ON live» لقطات من لحظة تشييع جثمان الدبلوماسي الراحل بطرس بطرس غالي، في ذكرى وفاته الأولى، حيث رحل عن عالمنا في 16 فبراير 2016

بطرس بطرس غالي (14 نوفمبر 1922 - 16 فبراير 2016) دبلوماسي مصري والأمين العام السادس للأمم المتحدة من 1992 حتى 1996م، وهو حفيد بطرس نيروز غالي رئيس وزراء مصر في أوائل القرن العشرين، وهو أيضًا عم يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.شغل غالي منصب وزير الدولة للشئون الخارجية في عهدي السادات ومبارك، ومنصب نائب رئيس الوزراء ووزير الهجرة، ونائبًا لرئيس الاشتراكية الدولية حتى تولى منصب الأمين العام للأمم المتحدة.كما تولى منصب أمين عام الأمم المتحدة عام 1992 حتى عام 1996 بمساندة فرنسية قوية ليصبح أول عربي يتولى هذا المنصب، في فترة سادت فيها صراعات في رواندا والصومال وأنجولا ويوغوسلافيا السابقة.